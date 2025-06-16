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16 июня 2025, 16:13

В Вене обсудили расширение поддержки Украины на межгосударственном уровне, - Владимир Зеленский

16 июня 2025, 16:13
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фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.
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На повестке дня ключевые направления поддержки Украины: от гуманитарного разминирования до послевоенного восстановления

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Австрию, где в Вене встретился с Федеральным президентом Александром Ван дер Белленом и госпожой Дорис Шмидауэр.

О результатах переговоров глава государства сообщил в своих соцсетях, передает RegioNews.

По словам Зеленского, в ходе встречи обсудили углубление двустороннего сотрудничества между Украиной и Австрией в ряде важных сфер. В частности, речь идет о гуманитарном разминировании, возвращении похищенных Россией украинских детей, энергетической и кибербезопасности, а также совместной санкционной политике в рамках ЕС и послевоенном восстановлении Украины.

Президент также отметил важность привлечения австрийского частного сектора к поддержке украинской экономики:

"Углубляем сотрудничество наших государств на уровне громад и регионов и привлекаем австрийский частный бизнес для устойчивости Украины".

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Австрию за помощь, выразив благодарность как государству, так и его гражданам:

"Спасибо Австрии, австрийскому народу и лично Федеральному президенту Александру Ван дер Беллену и госпоже Дорис Шмидауэр за поддержку Украины и наших людей".

Это не первая инициатива Австрии, направленная на поддержку украинского народа. Официальная Вена уже неоднократно оказывала помощь Украине в сфере гуманитарной поддержки, приема беженцев и медицинского обеспечения.

Ранее сообщалось, что Германия передала спецтехнику и оборудование пожарным Днепропетровщины.

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