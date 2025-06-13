У Києві демонтували майже 700 незаконних МАФів та кіосків
За рік в Києві демонтували майже 700 незаконних тимчасових споруд і засобів пересувної торгівлі
Про це повідомили у Київській міській раді, передає RegioNews.
Зазначається, що за останній рік у Києві виконали демонтаж майже 700 тимчасових споруд і засобів пересувної торгівлі, термін дії дозвільних документів яких закінчився.
"Локації звільняють від нагромадження МАФів, усувають недопустимі й часто небезпечні порушення, як наприклад, розміщення безпосередньо на інженерних мережах, тротуарах із перешкоджанням пішохідного руху чи зелених зонах", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
За його словами, уже виконані демонтажні роботи в Оболонському та Печерському районах. Наразі розпочали роботи в Подільському та Святошинському районах.
Нагадаємо, в Києві на деяких ділянках обмежать рух транспорту.