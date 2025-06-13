15:14  13 червня
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
13:20  13 червня
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
12:06  13 червня
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 18:21

У Києві демонтували майже 700 незаконних МАФів та кіосків

13 червня 2025, 18:21
Читайте также на русском языке
фото: Київська міська рада
Читайте также
на русском языке

За рік в Києві демонтували майже 700 незаконних тимчасових споруд і засобів пересувної торгівлі

Про це повідомили у Київській міській раді, передає RegioNews.

Зазначається, що за останній рік у Києві виконали демонтаж майже 700 тимчасових споруд і засобів пересувної торгівлі, термін дії дозвільних документів яких закінчився.

"Локації звільняють від нагромадження МАФів, усувають недопустимі й часто небезпечні порушення, як наприклад, розміщення безпосередньо на інженерних мережах, тротуарах із перешкоджанням пішохідного руху чи зелених зонах", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, уже виконані демонтажні роботи в Оболонському та Печерському районах. Наразі розпочали роботи в Подільському та Святошинському районах.

Нагадаємо, в Києві на деяких ділянках обмежать рух транспорту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ КМДА МАФ кіоск торговля
На Київщині викрили заступника мера одного з міст у привласненні 4,6 млн грн
13 червня 2025, 15:50
У Києві впіймали двох наркокур'єрів-"гастролерів", які збували альфа-PVP
13 червня 2025, 11:16
Масштабна ДТП у Києві: перекинувся пасажирський мікроавтобус, є постраждалі
11 червня 2025, 16:52
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Підприємство на Дніпропетровщині змусили відшкодувати понад 20 млн грн несплачених податків
13 червня 2025, 19:29
Керівництво "Центренерго" підозрюють у розтраті майже 47 млн грн бюджетних коштів
13 червня 2025, 19:07
Справа про корупцію в Мінрегіоні: експосадовці, які пов'язані з Чернишовим, отримали підозри
13 червня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині директор підприємства розтратив 5,5 млн грн, призначених для Сил оборони
13 червня 2025, 18:47
Суд оштрафував трьох жителів Полтавщини за незаконний продаж пального
13 червня 2025, 18:37
Загиблі та поранені: у Франції в ДТП потрапив автобус з українцями
13 червня 2025, 18:13
"ПриватБанк" попередив про проведення планових технічних робіт
13 червня 2025, 17:59
У Криму окупанти намагаються відібрати храм у католиків
13 червня 2025, 17:49
Поліцейські Рівненщини затримали 2 зловмисників, які організували незаконний перетин кордону
13 червня 2025, 17:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »