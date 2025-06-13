У Києві демонтували майже 700 незаконних МАФів та кіосків

фото: Київська міська рада

За рік в Києві демонтували майже 700 незаконних тимчасових споруд і засобів пересувної торгівлі

Про це повідомили у Київській міській раді, передає RegioNews.

Зазначається, що за останній рік у Києві виконали демонтаж майже 700 тимчасових споруд і засобів пересувної торгівлі, термін дії дозвільних документів яких закінчився.

"Локації звільняють від нагромадження МАФів, усувають недопустимі й часто небезпечні порушення, як наприклад, розміщення безпосередньо на інженерних мережах, тротуарах із перешкоджанням пішохідного руху чи зелених зонах", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, уже виконані демонтажні роботи в Оболонському та Печерському районах. Наразі розпочали роботи в Подільському та Святошинському районах.

Нагадаємо, в Києві на деяких ділянках обмежать рух транспорту.