15:14  13 червня
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
17:59  13 червня
"ПриватБанк" попередив про проведення планових технічних робіт
19:52  13 червня
В Одесі представили перший у світі поїзд-галерею
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 19:52

В Одесі представили перший у світі поїзд-галерею

13 червня 2025, 19:52
Читайте также на русском языке
фото: Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

В Одесі представили перший в світі поїзд-галерею з експозиційними просторами на тему війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

У спеціально обладнаних вагонах представлено світлини колишнього шерифа, фотографа і філантропа Говарда Баффета, зроблені під час його подорожей Україною після початку повномасштабної війни.

"Ми зробили нереальне. Цей потяг — результат об'ємної роботи багатьох людей, нереальної команди. Я був в Україні вже 25 разів і хочу подякувати кожному, хто допомагає цій країні", - заявив Баффетт.

Унікальність виставки полягає у тому, що світлини розміщені у трьох спеціально обладнаних світловими та музикальними супроводами вагонах.

"Цей проєкт створений, щоб торкнутися кожного серця, щоб нагадати: ми разом. Ми тримаємось. Ми підтримуємо одне одного — і продовжуємо йти вперед, незважаючи ні на що", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі стартували зйомки історичного фільму про Довженка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса поїзд Одеська область проєкт фото
У ТЦК жорстко відреагували на поранення військовослужбовця в Одесі
13 червня 2025, 15:10
Одеса без води і світла: кафе закриваються, містяни стоять у довжелезних чергах
13 червня 2025, 12:29
Інцидент в Одесі: чоловік ударив ножем представника ТЦК
13 червня 2025, 07:39
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
В Україні дітям без щеплень можуть заборонити відвідувати навчальні заклади
13 червня 2025, 20:19
У Харкові чоловік приревнував дружину і напав на "суперника" з ножем
13 червня 2025, 20:13
Отримувачі компенсацій з Харківщини придбали майже 2,6 тис. об’єктів нерухомості
13 червня 2025, 19:42
Підприємство на Дніпропетровщині змусили відшкодувати понад 20 млн грн несплачених податків
13 червня 2025, 19:29
Керівництво "Центренерго" підозрюють у розтраті майже 47 млн грн бюджетних коштів
13 червня 2025, 19:07
Справа про корупцію в Мінрегіоні: експосадовці, які пов'язані з Чернишовим, отримали підозри
13 червня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині директор підприємства розтратив 5,5 млн грн, призначених для Сил оборони
13 червня 2025, 18:47
Суд оштрафував трьох жителів Полтавщини за незаконний продаж пального
13 червня 2025, 18:37
У Києві демонтували майже 700 незаконних МАФів та кіосків
13 червня 2025, 18:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »