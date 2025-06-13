В Одесі представили перший у світі поїзд-галерею

фото: Укрзалізниця

В Одесі представили перший в світі поїзд-галерею з експозиційними просторами на тему війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

У спеціально обладнаних вагонах представлено світлини колишнього шерифа, фотографа і філантропа Говарда Баффета, зроблені під час його подорожей Україною після початку повномасштабної війни.

"Ми зробили нереальне. Цей потяг — результат об'ємної роботи багатьох людей, нереальної команди. Я був в Україні вже 25 разів і хочу подякувати кожному, хто допомагає цій країні", - заявив Баффетт.

Унікальність виставки полягає у тому, що світлини розміщені у трьох спеціально обладнаних світловими та музикальними супроводами вагонах.

"Цей проєкт створений, щоб торкнутися кожного серця, щоб нагадати: ми разом. Ми тримаємось. Ми підтримуємо одне одного — і продовжуємо йти вперед, незважаючи ні на що", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі стартували зйомки історичного фільму про Довженка.