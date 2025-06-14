У центрі Києва сьогодні перекриють декілька вулиць

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві в суботу, 14 червня, перекриють рух на кількох вулицях

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Повідомляємо, що сьогодні, 14.06.2025 року, у звʼязку з проведенням заходів будуть діяти тимчасові обмеження/перекриття руху для транспортних засобів окремими вулицями Києва", - йдеться у повідомленні.

Перекриті будуть:

- вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської)

- вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної)

Також можливе перекриття:

- вулиця Хрещатик

- бульвар Т.Шевченка

- вулиця Володимирська

- вулиця Михайлівська

- вулиця Прорізна

- Володимирський проїзд

"Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня", - додали у Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, у Києві демонтували майже 700 незаконних МАФів та кіосків.