У центрі Києва сьогодні перекриють декілька вулиць
У Києві в суботу, 14 червня, перекриють рух на кількох вулицях
Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Повідомляємо, що сьогодні, 14.06.2025 року, у звʼязку з проведенням заходів будуть діяти тимчасові обмеження/перекриття руху для транспортних засобів окремими вулицями Києва", - йдеться у повідомленні.
Перекриті будуть:
- вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської)
- вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної)
Також можливе перекриття:
- вулиця Хрещатик
- бульвар Т.Шевченка
- вулиця Володимирська
- вулиця Михайлівська
- вулиця Прорізна
- Володимирський проїзд
"Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня", - додали у Київській міській військовій адміністрації.
Нагадаємо, у Києві демонтували майже 700 незаконних МАФів та кіосків.