Укрзализныця назначила пассажирские поезда на летний сезон: график движения

фото: Укрзализныця

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначила 18 пар дополнительных поездов, которые будут курсировать по летнему графику

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

"С началом лета мы наблюдаем традиционный рост спроса на железнодорожные путешествия. Поэтому чтобы каждый желающий мог добраться до родных, друзей или желанного отдыха — мы дополняем график движения новыми назначениями", — пояснили железнодорожники.

В летнем сезоне "Укрзализныця" предусмотрела, часть из которых уже в графике, другие назначат отдельными решениями.

Так, поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск будет курсировать через день. Один из топ-5 самых длинных маршрутов Украины - 1358 км - будет отправляться:

Ивано-Франковск: 21:52 Краматорск: 18:28;

Краматорск: 19:20 Ивано-Франковск: 16:45.

Маршрут охватывает как ночное/дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, так и дневное/ночное между Киевом и Краматорском.

Поезд №220/219 Киев — Днепр будет курсировать по определенным дням недели и усилит дневное сообщение между городами:

из Киева: 14:35 прибытие в Днепр: 21:26;

из Днепра: 08:36 прибытие в Киев: 15:19.

Поезд идеально подойдет для международных путешественников из Днепра, поскольку в столице возможны пересадки на международные поезда в Молдову и Польшу.

№351/352 Киев — Кишинев;

№705/706 Киев — Перемышль;

№67/68 Киев - Варшава;

№19/20 Киев — Хелм.

Поезд "Интерсити" №765/764 Киев-Одесса усилит морское направление между столицей и Южной Пальмирой. Он будет курсировать из Киева с 27 июня, а из Одессы - с 28 июня (с периодичностью шесть раз в неделю). График:

Киев: 21:49 Одесса: 05:34;

Одесса: 06:54 Киев: 15:01.

"Особенно удобно жителям Чернигова и Сум: ужины приехали в Киев — утром уже в Одессе!", — пояснили в "УЗ".

Поезд "Интерсити+" №736/735 Киев-Днепр, который будет курсировать по определенным дням недели, усиливает ночное сообщение между столицей и Днепром. График:

отправление из Киева: 23:52 прибытие в Днепр: 05:45;

отправление из Днепра: 23:24 прибытие в Киев: 05:17.

Этот поезд будет удобен для жителей Днепра: в Киеве — дополнительные удобные пересадки в оба направления на скоростные поезда в Луцк, Ровно, Львов, а также Чернигов, Шостку, Сумы.

Поезд №147/148 Житомир – Одесса с удлиненным маршрутом в полесский регион.

Отмечается, что на летний период Житомир получит прямое железнодорожное сообщение с Черкассами и Одессой.

Поезд №283/284 Киев — Ужгород будет курсировать через сутки.

Киев: 15:21 Львов: 23:34 Ужгород: 05:20;

Ужгород: 23:13 Львов: 05:51 Киев: 13:12.

"Удобно для пассажиров из Харькова, Полтавы, Днепра: в Киеве можно пересесть с поездов Интерсити+ и двинуться дальше на Запад, а также охватывает дневное сообщение Киев - Львов - Киев и ночное сообщение Львов - Ужгород - Львов", - добавили в "УЗ".

Поезд №203/204 Киев-Ясиня будет курсировать через день, усиливает сообщение с Восточной частью Закарпатья:

Киев: 23:00 Львов 07:28 Ясиня: 14:17;

Ясиня: 18:05 Львов: 00:51 Киев: 09:18.

Поезд будет удобным для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска, Славянска. В Киеве можно пересесть с поездов "Интерсити+" и двинуться дальше на Запад, а также охватывает ночное сообщение Киев - Львов - Киев и дневное сообщение Львов - Ясиня - Львов.

В компании заявили, что остальные 11 поездов уже находятся в летнем графике, но их будут назначать отдельными решениями.

Поезд "Интерсити+" №739/740 Киев — Кривой Рог, который усилит сообщение столицы с Кривбассом, будет курсировать по графику:

Киев: 13:05 Кривой Рог: 19:53;

Кривой Рог: 22:37 Киев: 05:14.

Пассажирам из Кривого Рога будут доступны удобные пересадки в Киеве на:

поезд в Хелм (Польша);

скоростные поезда в Луцк, Ровно и Львов.

Также поезд №208/207 Одесса — Винница соединительная Юг с Подольем по графику:

Одесса: 08:11 Винница: 14:15;

Винница: 15:05 Одесса: 20:59.

Этот рейс будет назначаться в особый период повышенного пассажиропотока.