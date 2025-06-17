Укрзализныця назначила пассажирские поезда на летний сезон: график движения
Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначила 18 пар дополнительных поездов, которые будут курсировать по летнему графику
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
"С началом лета мы наблюдаем традиционный рост спроса на железнодорожные путешествия. Поэтому чтобы каждый желающий мог добраться до родных, друзей или желанного отдыха — мы дополняем график движения новыми назначениями", — пояснили железнодорожники.
В летнем сезоне "Укрзализныця" предусмотрела, часть из которых уже в графике, другие назначат отдельными решениями.
Так, поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск будет курсировать через день. Один из топ-5 самых длинных маршрутов Украины - 1358 км - будет отправляться:
- Ивано-Франковск: 21:52 Краматорск: 18:28;
- Краматорск: 19:20 Ивано-Франковск: 16:45.
Маршрут охватывает как ночное/дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, так и дневное/ночное между Киевом и Краматорском.
Поезд №220/219 Киев — Днепр будет курсировать по определенным дням недели и усилит дневное сообщение между городами:
- из Киева: 14:35 прибытие в Днепр: 21:26;
- из Днепра: 08:36 прибытие в Киев: 15:19.
Поезд идеально подойдет для международных путешественников из Днепра, поскольку в столице возможны пересадки на международные поезда в Молдову и Польшу.
- №351/352 Киев — Кишинев;
- №705/706 Киев — Перемышль;
- №67/68 Киев - Варшава;
- №19/20 Киев — Хелм.
Поезд "Интерсити" №765/764 Киев-Одесса усилит морское направление между столицей и Южной Пальмирой. Он будет курсировать из Киева с 27 июня, а из Одессы - с 28 июня (с периодичностью шесть раз в неделю). График:
- Киев: 21:49 Одесса: 05:34;
- Одесса: 06:54 Киев: 15:01.
"Особенно удобно жителям Чернигова и Сум: ужины приехали в Киев — утром уже в Одессе!", — пояснили в "УЗ".
Поезд "Интерсити+" №736/735 Киев-Днепр, который будет курсировать по определенным дням недели, усиливает ночное сообщение между столицей и Днепром. График:
- отправление из Киева: 23:52 прибытие в Днепр: 05:45;
- отправление из Днепра: 23:24 прибытие в Киев: 05:17.
Этот поезд будет удобен для жителей Днепра: в Киеве — дополнительные удобные пересадки в оба направления на скоростные поезда в Луцк, Ровно, Львов, а также Чернигов, Шостку, Сумы.
Поезд №147/148 Житомир – Одесса с удлиненным маршрутом в полесский регион.
Отмечается, что на летний период Житомир получит прямое железнодорожное сообщение с Черкассами и Одессой.
Поезд №283/284 Киев — Ужгород будет курсировать через сутки.
- Киев: 15:21 Львов: 23:34 Ужгород: 05:20;
- Ужгород: 23:13 Львов: 05:51 Киев: 13:12.
"Удобно для пассажиров из Харькова, Полтавы, Днепра: в Киеве можно пересесть с поездов Интерсити+ и двинуться дальше на Запад, а также охватывает дневное сообщение Киев - Львов - Киев и ночное сообщение Львов - Ужгород - Львов", - добавили в "УЗ".
Поезд №203/204 Киев-Ясиня будет курсировать через день, усиливает сообщение с Восточной частью Закарпатья:
- Киев: 23:00 Львов 07:28 Ясиня: 14:17;
- Ясиня: 18:05 Львов: 00:51 Киев: 09:18.
Поезд будет удобным для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска, Славянска. В Киеве можно пересесть с поездов "Интерсити+" и двинуться дальше на Запад, а также охватывает ночное сообщение Киев - Львов - Киев и дневное сообщение Львов - Ясиня - Львов.
В компании заявили, что остальные 11 поездов уже находятся в летнем графике, но их будут назначать отдельными решениями.
Поезд "Интерсити+" №739/740 Киев — Кривой Рог, который усилит сообщение столицы с Кривбассом, будет курсировать по графику:
- Киев: 13:05 Кривой Рог: 19:53;
- Кривой Рог: 22:37 Киев: 05:14.
Пассажирам из Кривого Рога будут доступны удобные пересадки в Киеве на:
- поезд в Хелм (Польша);
- скоростные поезда в Луцк, Ровно и Львов.
Также поезд №208/207 Одесса — Винница соединительная Юг с Подольем по графику:
- Одесса: 08:11 Винница: 14:15;
- Винница: 15:05 Одесса: 20:59.
Этот рейс будет назначаться в особый период повышенного пассажиропотока.
Напомним, недавно "Укрзализныця" назначила новый поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск, который будет курсировать по летнему графику. Это один из самых длинных рейсов, прокладывающий путь через всю страну — от Прикарпатья до Донбасса.