11:57  12 червня
Це фейк: поліція спростувала нові штрафи за ПДР з 1 липня
10:09  12 червня
Податківець із Хмельниччини сяде за ґрати через ДТП, у якій постраждало три жінки
08:23  12 червня
На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації
UA | RU
UA | RU
12 червня 2025, 12:30

Укрзалізниця запускає найдовший рейс, що з'єднає Прикарпаття та Донеччину

12 червня 2025, 12:30
Читайте также на русском языке
фото: Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ, який курсуватиме за літнім графіком. Це один із найдовших рейсів, що прокладає шлях через усю країну — від Прикарпаття до Донбасу

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

"Цей маршрут матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, адже забезпечить нові можливості для подорожей, реабілітації, оздоровлення та зустрічей із рідними", — пояснили в "УЗ".

Перші рейси курсуватимуть:

  • з Івано-Франківська — з 29 червня, надалі через день;
  • з Краматорська — з 30 червня, надалі через день.

Розклад поїзда:

  • відправлення з Івано-Франківська — 21:52, прибуття до Слов’янська — 18:05 наступного дня, до Краматорська — 18:28;
  • відправлення з Краматорська — 19:20, зі Слов’янська — 19:40, прибуття до Івано-Франківська — 16:45 наступного дня.

Поїзд курсуватиме через: Львів, Київ, Гребінку, Лубни, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозову, Близнюки, Барвінкове та Слов’янськ. У складі поїзда будуть плацкартні, купейні вагони та вагони СВ.

Зазначається, що по прибуттю до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися інших міст Прикарпаття — зокрема, Калуша і Долини, здійснивши пересадку на регіональний поїзд №867 Коломия — Рава-Руська. Також можна відправитись до Коломиї, скориставшись приміським дизель-поїздом №6534 Івано-Франківськ — Коломия.

Маршрут поїзда охоплюватиме дев'ять областей України, а його протяжність становитиме 1358 км.

"Це буде один із найдовших рейсів сучасної Укрзалізниці, який прокладає шлях через усю країну — від Прикарпаття до Донбасу", — дадали в "УЗ".

Очікується, що новий маршрут значно полегшить дорогу:

  • українським захисникам, які прямують на ротацію або на відпочинок;
  • внутрішньо переміщеним українцям, які тимчасово проживають в інших регіонах, відвідують родичів або навідуються додому;
  • рідним захисників, які хочуть приїхати до них на Донеччину;
  • для оздоровлення мешканців східних областей у санаторно-рекреаційних зонах Прикарпаття.

Придбати квитки на всі рейси можна за 20 діб до дати відправлення поїзда у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрзализныця поїзд Івано-Франківськ Краматорськ рейси пасажирські перевезення
На Волині пасажирський потяг на смерть збив пенсіонерку
05 червня 2025, 12:14
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Ужгород — Київ: розклад рейсів
29 травня 2025, 21:25
"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Вінниці та Дніпра
24 травня 2025, 17:54
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
У Дніпрі звільненого з російського полону військового судитимуть за дезертирство
12 червня 2025, 12:41
На Одещині п’яний чоловік вкрав авто і поїхав додому
12 червня 2025, 12:33
У Кіровоградській області спіймали чоловіка, який намагався продати гранатомет і гранати
12 червня 2025, 12:25
На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка із незвичайним вантажем
12 червня 2025, 12:25
Найхолодніший день тижня: у п’ятницю 13 червня в Україні прогнозують різке похолодання
12 червня 2025, 12:12
У Харкові під завалами підприємства знайшли четверту загиблу людину
12 червня 2025, 12:06
На Одещині поліцейські затримали двох браконьєрів: що їм загрожує
12 червня 2025, 11:59
Це фейк: поліція спростувала нові штрафи за ПДР з 1 липня
12 червня 2025, 11:57
Смертельна ДТП на Рівненщині: загинув 22-річний мотоцикліст
12 червня 2025, 11:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »