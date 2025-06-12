Укрзалізниця запускає найдовший рейс, що з'єднає Прикарпаття та Донеччину

фото: Укрзалізниця

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ, який курсуватиме за літнім графіком. Це один із найдовших рейсів, що прокладає шлях через усю країну — від Прикарпаття до Донбасу

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

"Цей маршрут матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, адже забезпечить нові можливості для подорожей, реабілітації, оздоровлення та зустрічей із рідними", — пояснили в "УЗ".

Перші рейси курсуватимуть:

з Івано-Франківська — з 29 червня, надалі через день;

з Краматорська — з 30 червня, надалі через день.

Розклад поїзда:

відправлення з Івано-Франківська — 21:52, прибуття до Слов’янська — 18:05 наступного дня, до Краматорська — 18:28;

відправлення з Краматорська — 19:20, зі Слов’янська — 19:40, прибуття до Івано-Франківська — 16:45 наступного дня.

Поїзд курсуватиме через: Львів, Київ, Гребінку, Лубни, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозову, Близнюки, Барвінкове та Слов’янськ. У складі поїзда будуть плацкартні, купейні вагони та вагони СВ.

Зазначається, що по прибуттю до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися інших міст Прикарпаття — зокрема, Калуша і Долини, здійснивши пересадку на регіональний поїзд №867 Коломия — Рава-Руська. Також можна відправитись до Коломиї, скориставшись приміським дизель-поїздом №6534 Івано-Франківськ — Коломия.

Маршрут поїзда охоплюватиме дев'ять областей України, а його протяжність становитиме 1358 км.

"Це буде один із найдовших рейсів сучасної Укрзалізниці, який прокладає шлях через усю країну — від Прикарпаття до Донбасу", — дадали в "УЗ".

Очікується, що новий маршрут значно полегшить дорогу:

українським захисникам, які прямують на ротацію або на відпочинок;

внутрішньо переміщеним українцям, які тимчасово проживають в інших регіонах, відвідують родичів або навідуються додому;

рідним захисників, які хочуть приїхати до них на Донеччину;

для оздоровлення мешканців східних областей у санаторно-рекреаційних зонах Прикарпаття.

Придбати квитки на всі рейси можна за 20 діб до дати відправлення поїзда у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.