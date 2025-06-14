Зеленський підписав закон про пільги для виробників дронів на оптоволокні

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти, які передбачають митні та податкові пільги для виробників дронів на оптоволоконній основі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Армія PRO.

Йдеться про два законопроєкти – №13305 і №13306. Ці документи дозволять імпортувати без сплати ввізного мита оптичне волокно, волоконно-оптичні джгути, кабелі та котушки з волоконно-оптичним кабелем, що використовуються для виробництва та ремонту БпЛА.

Також дозволено не сплачувати ПДВ за імпорт комплектувальних для дронів, необхідних для оборонних потреб.

Пільги діятимуть виключно для виробників, які виготовляють або ремонтують продукцію для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних чи розвідувальних органів. Лише постачання таким державним структурам вважається цільовим використанням і підпадає під податкове звільнення.

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