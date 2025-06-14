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14 июня 2025, 16:44

Зеленский подписал закон о льготах для производителей дронов на оптоволокне

14 июня 2025, 16:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, предусматривающие таможенные и налоговые льготы для производителей дронов на оптоволоконной основе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Армию PRO.

Речь идет о двух законопроектах – №13305 и №13306. Эти документы позволят импортировать без уплаты ввозных пошлин оптическое волокно, волоконно-оптические жгуты, кабели и катушки с волоконно-оптическим кабелем, используемые для производства и ремонта БпЛА.

Также разрешено не платить НДС за импорт комплектующих для дронов, необходимых для оборонных нужд.

Льготы будут действовать исключительно для производителей, производящих или ремонтирующих продукцию для нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных или разведывательных органов. Только снабжение таких государственных структур считается целевым использованием и подпадает под налоговое увольнение.

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