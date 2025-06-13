06:15  13 червня
Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка"
05:05  13 червня
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині викрили "сімейну" втечу від мобілізації
02:55  13 червня
Співак Melovin пережив операцю: артист розповів, як це було
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 11:47

СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі

13 червня 2025, 11:47
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Російському реперу Тимуру Юнусову, відомому під сценічним псевдонімом "Тіматі" повідомлено про підозру через його участь у проросійській пропаганді та підтримку агресії проти України

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, Юнусов неодноразово виступав як довірена особа президента Росії Володимира Путіна на президентських виборах 2012, 2018 та 2024 років. Він також брав участь в інавгураційних заходах Путіна та у святкуваннях, пов’язаних із цими виборами. Крім того, репер публічно підтримував анексію Криму та порушення суверенітету України.

СБУ задокументувала участь Тимура Юнусова у щонайменше семи пропагандистських концертах на тимчасово окупованому півострові. Ці заходи мали на меті легітимізацію анексії Криму, що є порушенням міжнародного права і шкодить державним інтересам України.

На основі зібраних доказів реперу повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, вчинене повторно з метою завдання шкоди державі. Розслідування проводить Офіс Генерального прокурора України під процесуальним керівництвом.

Раніше повідомлялося про скандал у львівській гімназії: підлітки танцювали під російського репера.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна підозра СБУ Крим кримінальна справа пропаганда
Боротьба із нелегальною зброєю: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію
13 червня 2025, 11:55
На Кіровоградщині на 60 днів запровадили карантин через сказ
13 червня 2025, 11:20
Синоптики попереджають: Україну накриє штормовий вітер
13 червня 2025, 07:16
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
13 червня 2025, 13:20
Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордону
13 червня 2025, 12:54
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
13 червня 2025, 12:50
На Донеччині рф вбили 2 жителів, 5 поранено: поліція документує воєнні злочини
13 червня 2025, 12:45
На Львівщині підліток потрапив до лікарні після наїзду автомобіля
13 червня 2025, 12:43
Одеса без води і світла: кафе закриваються, містяни стоять у довжелезних чергах
13 червня 2025, 12:29
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
13 червня 2025, 12:06
На Франківщині туристка заблукала в горах
13 червня 2025, 12:02
Боротьба із нелегальною зброєю: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію
13 червня 2025, 11:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »