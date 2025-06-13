фото: СБУ

Російському реперу Тимуру Юнусову, відомому під сценічним псевдонімом "Тіматі" повідомлено про підозру через його участь у проросійській пропаганді та підтримку агресії проти України

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, Юнусов неодноразово виступав як довірена особа президента Росії Володимира Путіна на президентських виборах 2012, 2018 та 2024 років. Він також брав участь в інавгураційних заходах Путіна та у святкуваннях, пов’язаних із цими виборами. Крім того, репер публічно підтримував анексію Криму та порушення суверенітету України.

СБУ задокументувала участь Тимура Юнусова у щонайменше семи пропагандистських концертах на тимчасово окупованому півострові. Ці заходи мали на меті легітимізацію анексії Криму, що є порушенням міжнародного права і шкодить державним інтересам України.

На основі зібраних доказів реперу повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, вчинене повторно з метою завдання шкоди державі. Розслідування проводить Офіс Генерального прокурора України під процесуальним керівництвом.

Раніше повідомлялося про скандал у львівській гімназії: підлітки танцювали під російського репера.