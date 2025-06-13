Синоптики попереджають: Україну накриє штормовий вітер

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п'ятницю, 13 червня, в більшості областей України очікуються потужні пориви вітру швидкістю 15–20 м/с

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,

передає RegioNews.

Погодні умови відповідатимуть I рівню небезпечності (жовтому).

Зазначається, що стихія омине лише кілька областей на заході країни.

Сильний вітер може спричинити ускладнення в роботі енергетичної, будівельної, комунальної сфер, а також порушення у русі транспорту.

Українцям радять уникати паркування автомобілів під деревами, рекламними щитами й ненадійними конструкціями.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після спеки в Україну прийде відчутне похолодання.