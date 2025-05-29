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У львівській гімназії підлітки записали відео, де вони танцюють під пісню російського репера. На це, зокрема, відреагував один з військових ЗСУ

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

У соцмережах з'явились кадри, зроблені у львівському ліцеї. Школярі у кадрі танцювали під пісню російського репера Моргенштерна. Уже 29 травня на це відреагував департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк. Він повідомив, що будуть розбиратися в ситуації, робити висновки. При цьому він додав, що ця ситуація не лише про одну школу чи про конкретне місто.

У ліцеї скандал не коментували. При цьому поліцейські розповіли, що батьків цих підлітків викликали до школи. Інспектори склали на них протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання своїх дітей.

"Говоріть зі своїми дітьми, формуйте в них правильне уявлення про норми поведінки в суспільстві, цікавтеся їхнім дозвіллям та не порушуйте законодавства", - кажуть правоохоронці.

Відреагував на скандал також військовий Ігор Шолтис, який і сам колись закінчив цей ліцей.

"Музика з Москви вільно живе в моїй рідній 93 школі у Львові. У цій школі я сидів за одною партою з Тарасом Сивеньким, а в сусідньому класі так само списував контрольні Андрій Рибак. На рік старше вчився Роман Потішка, а Юра Руф закінчив 93-тю десяток років до нас. "Сивий", "Рибак", "Паштет" і "Руф" вже загинули, захищаючи стіни цієї школи. Вони так і не дізнались, що Росія значно ближче, ніж ми усі думаємо", - каже військовий.

Нагадаємо, раніше на Черкащині підлітки випивали алкоголь у парку та демонстративно слухала російську музику. Це викликало обурення серед перехожих. Поліцейські провели з підлітками та їхніми батьками профілактичну бесіду щодо недопустимості такої поведінки.