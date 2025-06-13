Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

У селі Приютівка Олександрійського району Кіровоградщини оголосили карантин через випадок сказу у чотирирічної вівчарки

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, передає RegioNews.

У Кіровоградській області в селі Приютівка Олександрійського району оголосили карантин через випадок сказу. Захворювання зафіксували 9 червня у чотирирічної вівчарки. Карантин діятиме протягом 60 днів, щоб запобігти поширенню інфекції серед тварин і людей.

За словами речниці Держпродспоживслужби області Наталії Шевченко, з 13 по 25 червня в Олександрійському районі проводитимуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Це превентивний захід для контролю захворювання в регіоні та збереження здоров’я населення.

Відомо, що вівчарка покусала працівницю приватної ветеринарної клініки, куди звернулися господарі тварини за допомогою. Постраждалу вже повідомили про необхідність пройти курс антирабічної вакцинації. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, які здійснюють моніторинг та профілактику подальшого розповсюдження сказу в районі.

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