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13 июня 2025, 11:47

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому рэперу-пропагандисту Тимати

13 июня 2025, 11:47
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фото: СБУ
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Российскому рэперу Тимуру Юнусову, известному под сценическим псевдонимом "Тимати", сообщено о подозрении из-за его участия в пророссийской пропаганде и поддержке агрессии против Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Согласно материалам дела, Юнусов неоднократно выступал как доверенное лицо президента России Владимира Путина на президентских выборах 2012, 2018 и 2024 годов. Он также принимал участие в инаугурационных мероприятиях Путина и празднованиях, связанных с этими выборами. Кроме того, рэпер публично поддерживал аннексию Крыма и нарушение суверенитета Украины.

СБУ задокументировала участие Тимура Юнусова в по меньшей мере семи пропагандистских концертах на временно оккупированном полуострове. Эти меры преследовали цель легитимизации аннексии Крыма, что является нарушением международного права и вредит государственным интересам Украины.

На основе собранных доказательств рэперу сообщается о подозрении по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее, совершенное повторно с целью причинения вреда государству. Расследование проводит офис Генерального прокурора Украины под процессуальным руководством.

Ранее сообщалось о скандале во львовской гимназии: подростки танцевали под российского рэпера.

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