Боротьба із нелегальною зброєю: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію

фото: Національна поліція

Національна поліція України проводить масштабну загальнодержавну спеціальну операцію, спрямовану на виявлення та припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Станом на зараз триває понад 500 санкціонованих обшуків у різних регіонах держави.

Операція проводиться у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора, а також іншими правоохоронними органами.

Мета заходів — підвищення рівня безпеки в суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, та мінімізація ризиків її поширення серед цивільного населення.

Після завершення всіх слідчих дій у Нацполіції пообіцяли надати детальну інформацію про її результати.

Як відомо, відповідно до "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який набрав чинності 25 листопада минулого року, в країні триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів.

Громадяни, які добровільно декларують зброю, звільняються від кримінального відповідальності.

У поліції зазначили для того, щоб задекларувати зброю потрібні:

письмова заява;

копія паспорта та ідентифікаційного податкового номера (ІПН);

витяг про місце проживання/реєстрації;

фотокартка розміром 3,5х4,5 см;

все це подаєте до найближчого підрозділу поліції та чекаєте ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 52-річного місцевого жителя, у якого виявили арсенал небезпечних предметів.