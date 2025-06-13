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13 червня 2025, 01:35

Більше половини ветеранів не можуть влаштуватися на роботу без проблем - опитування

13 червня 2025, 01:35
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В Україні понад половину ветеранів мають труднощі з тим, щоб знайти роботу після повернення з фронту. Зокрема, вони називають серед причин випадки дискримінації

Про це повідомляє Український ветеранський фонд, передає RegioNews.

Фахівці провели дослідження "Працевлаштування ветеранів та ветеранок: бар’єри та адаптаційні виклики". За даними опитування, понад 57% учасників бойових дій відчули перешкоди у процесі працевлаштування. Найчастіше вони називали такі проблеми:

  • невідповідність рівня заробітної плати реальним потребам — 37,3%;
  • ускладнення, пов’язані зі станом фізичного здоров’я — 36,3%;
  • психоемоційні труднощі — 25,5%;
  • випадки дискримінації з боку роботодавців — 23,3%.

При цьому більшість ветеранів відзначають наявність "м'яких навичок", які вони здобули під час служби. Зокрема, це відповідальність, стресостійкість, командна робота, лідерство. Зазвичай саме ці навички шукають роботодавці.

Нагадаємо, раніше експерти говорили, що після завершення війни ті українці, які воюють, можуть виїхати за кордон до своїх родин. Це може призвести до "структурного безробіття". За підрахунками Україні для відновлення економіки потрібно щонайменше 4 мільйони додаткових фахівців у різних галузях.

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