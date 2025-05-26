Нове опитування показало, скільки українців вірять в перемогу у війні

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Абсолютна більшість українців вірять в перемогу у війні із РФ

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, передає RegioNews.

За словами експерта, оптимізм серед українців нікуди не подівся. Більшість наших співгромадян досі вірять у перемогу.

"Абсолютна більшість українців: а) вірять в перемогу; б) мають сподівання на наше майбутнє і, звичайно, вони хочуть жити в оновленій Україні", - йдеться у повідомленні.

Лише кожен десятий українець не вірить у перемогу України над Росією.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, скільки українців довіряють Зеленському.