Нове опитування показало, скільки українців вірять в перемогу у війні
Абсолютна більшість українців вірять в перемогу у війні із РФ
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, передає RegioNews.
За словами експерта, оптимізм серед українців нікуди не подівся. Більшість наших співгромадян досі вірять у перемогу.
"Абсолютна більшість українців: а) вірять в перемогу; б) мають сподівання на наше майбутнє і, звичайно, вони хочуть жити в оновленій Україні", - йдеться у повідомленні.
Лише кожен десятий українець не вірить у перемогу України над Росією.
Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, скільки українців довіряють Зеленському.
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