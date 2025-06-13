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13 июня 2025, 01:35

Более половины ветеранов не могут устроиться на работу без проблем - опрос

13 июня 2025, 01:35
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Иллюстративное фото
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В Украине более половины ветеранов испытывают трудности с тем, чтобы найти работу по возвращении с фронта. В частности, они называют среди причин случаи дискриминации

Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд, передает RegioNews.

Специалисты провели исследование "Трудоустройство ветеранов и ветеранок: барьеры и адаптационные вызовы". По данным опроса, более 57% участников боевых действий ощутили препятствия в процессе трудоустройства. Чаще всего они называли следующие проблемы:

  • несоответствие уровня заработной платы реальным потребностям – 37,3%;
  • осложнения, связанные с состоянием физического здоровья – 36,3%;
  • психоэмоциональные трудности - 25,5%;
  • случаи дискриминации со стороны работодателей – 23,3%.

При этом большинство ветеранов отмечают наличие "мягких навыков", которые они приобрели во время службы. В частности, это ответственность, стрессоустойчивость, командная работа, лидерство. Обычно эти навыки ищут работодатели.

Напомним, ранее эксперты говорили, что после завершения войны воюющие украинцы могут выехать за границу в свои семьи. Это может привести к "структурной безработице". По подсчетам Украины для восстановления экономики требуется не менее 4 миллионов дополнительных специалистов в разных отраслях.

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