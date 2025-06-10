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10 червня 2025, 11:29

Більшість українців категорично проти будь-яких територіальних поступок, - опитування

10 червня 2025, 11:29
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фото: ілюстративне
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Більше половини українців категорично проти будь-яких територіальних поступок, навіть якщо через це війна триватиме довше

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані опитування КМІС.

Опитування показало, що 52% українців категорично проти жодних територіальних поступок (у лютому 2025 року - 50%).

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Готові прийняти певні територіальні втрати - 38% (у лютому 2025 року - 39%).

Зазначається, якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) будуть проти. Готові прийняти – 24% (зазначимо, що ми говорити про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація).

Також абсолютна більшість – 78% – відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти – лише 15%.

Учасниками опитування стали 2004 респондентів.

Нещодавнє опитування показало, скільки українців вірять в перемогу у війні.

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