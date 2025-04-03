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03 квітня 2025, 19:40

"Структурне безробіття": Україні для відновлення економіки не вистачає майже 5 мільйонів фахівців

03 квітня 2025, 19:40
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Експерти пояснили, через що в Україні сталось "структурне безробіття". Вони також зазначили, що пісня завершення війни ситуація може погіршитися - бо ще більше людей може виїхати за кордон

Про це розповіли головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олегом Пендзиним в коментарі для finance.ua, передає RegioNews.

За словами Олега Пендзина, після завершення війни ті українці, які воюють, можуть виїхати за кордон до своїх родин. Це лише посилить "структурне безробіття". Зокрема, за підрахунками експертів, наша держава потребує для відновлення економіки щонайменше 4 мільйона додаткових фахівців у різні сфери.

За інформацією Міжнародної організації праці, в Україні рівень безробіття дорівнює 4% працездатних осіб. При цьому в гуманітарних галузях (наприклад, юристи чи журналісти) у нас надто багато спеціалістів. Водночас представників робочих професій не вистачає. Зокрема, водіїв, інженерів.

Крім того, приблизно 37% ВВП України, за підрахунком експертів, становить саме "тіньовий сектор". Це пов'язано з тим, що багато громадян працює без оформлення і отримує зарплату "в конвертах".

Експерти зазначили, що багато українців залишається за кордоном через рівень життя. Наприклад, важливим фактором є те, що в європейських країнах на їжу родина в середньому витрачає 12-18% свого доходу, а в Україні - це майже половина родинного бюджету.

Нагадаємо, що, за даними Державної податкової служби, в Україні понад 3 тисячі людей минулого року задекларували доходи на понад мільйон гривень. Наймолодшому з них - 3,5 роки.

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