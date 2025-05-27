Житель Нідерландів намагався незаконно вивезти з України 20 тисяч доларів

фото: Львівська митниця

В пункті пропуску на Львівщині під час огляду авто BMW, який рухався на виїзд з України, митники виявили незадекларовані валютні кошти

Про це повідомляє Львівська митниця, інформує RegioNews.

Так, 42-річний пасажир авто – мешканець Нідерландів на ім’я Владімір, планував вивезти смугою "зелений коридор" 20 тисяч доларів. Під час усного опитування чоловік повідомив митникам про наявність лише 10 тисяч доларів. Решта суми була виявлена у сумці громадянина під час огляду легковика.

За цим фактом був складений адмінпротокол. Готівкові кошти, які не перевищують встановлений законом ліміт – 10 тис. євро в еквіваленті, були пропущені через митний кордон України.

"Надлишкову" валюту у розмірі 8700 доларів тимчасово вилучили, до розгляду справи в суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з України намагалися вивезти легендарну кінокамеру – попередницю GoPro.