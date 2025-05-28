На Буковині працівник банку вкрав сотні тисяч гривень у клієнтів

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У Чернівецькій області поліція повідомила про підозру 30-річному ексспівробітнику державного банку, який незаконно втручався в автоматизовану систему та привласнював гроші клієнтів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник змінював номери телефонів у банківських записах на власний, отримуючи доступ до рахунків та переводячи кошти на власні картки.

Правоохоронці задокументували 16 фактів протиправної діяльності, а загальна сума збитків становить понад 240 тисяч гривень.

Співробітники поліції спільно з кіберфахівцями та СБУ провели 48 обшуків, вилучили гроші, техніку та докази.

Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням права працювати на певних посадах. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть працівників банку, які викрали майже 10 мільйонів гривень із рахунків клієнтів.