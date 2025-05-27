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У Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно жителя Черкаської області, який налагодив канал збуту підробленої іноземної та національної валюти

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Фігурант у змові з групою інших осіб систематично реалізовували фальшиві купюри. Підроблені долари та гривні продавали за 35-65% від номінальної вартості через особисті зв’язки.

Правоохоронці задокументували факти збуту фальшивих купюр: 500 гривень, 50 та 100 доларів.

Останню передачу підроблених 30 тисяч доларів фігурант провів у центрі Києва в березні цього року. Одразу після неї чоловіка затримали.

Фальшивомонетнику оголосили підозру за ч. 2 та 3 ст. 199 КК України. Наразі обвинувальний акт скерований до суду.

Нагадаємо, тоді правоохоронці провели обшуки у Києві та Вінниці. Загалом вилучили понад 2,3 млн грн "фальшивок".