Укрзализныця запускает самый длинный рейс, соединяющий Прикарпатье и Донетчину

фото: Укрзализныця

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначил новый поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск, который будет курсировать по летнему графику. Это один из самых длинных рейсов, прокладывающий путь через всю страну — от Прикарпатья до Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

"Этот маршрут будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными", - пояснили в "УЗ".

Первые рейсы будут курсировать:

из Ивано-Франковска - с 29 июня, в дальнейшем через день;

из Краматорска - с 30 июня, в дальнейшем через день.

Расписание поезда:

отправление из Ивано-Франковска - 21:52, прибытие в Славянск - 18:05 на следующий день, в Краматорск - 18:28;

отправление из Краматорска - 19:20, из Славянска - 19:40, прибытие в Ивано-Франковск - 16:45 на следующий день.

Поезд будет курсировать через: Львов, Киев, Гребенку, Лубны, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозовую, Близнецы, Барвенково и Славянск. В составе поезда будут плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ.

Отмечается, что по прибытию в Ивано-Франковск пассажиры из Донетчины смогут легко добраться до других городов Прикарпатья — в частности, Калуша и Долины, совершив пересадку на региональный поезд №867 Коломыя — Рава-Русская. Также можно отправиться в Коломыю, воспользовавшись пригородным дизель-поездом №6534 Ивано-Франковск — Коломыя.

Маршрут поезда будет охватывать девять областей Украины, а его протяженность составит 1358 км.

"Это будет один из самых длинных рейсов современной Укрзализныци, который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса", - добавили в "УЗ".

Ожидается, что новый маршрут значительно облегчит дорогу:

украинским защитникам, направляющимся на ротацию или на отдых;

внутренне перемещенным украинцам, временно проживающим в других регионах, посещают родственников или посещают домой;

родным защитников, желающих приехать к ним на Донетчину;

для оздоровления жителей восточных областей в санаторно-рекреационных зонах Прикарпатья.

Купить билеты на все рейсы можно за 20 суток до даты отправления поезда в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галичину и Волынь.