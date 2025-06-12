Укрзализныця запускает самый длинный рейс, соединяющий Прикарпатье и Донетчину
Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначил новый поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск, который будет курсировать по летнему графику. Это один из самых длинных рейсов, прокладывающий путь через всю страну — от Прикарпатья до Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.
"Этот маршрут будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными", - пояснили в "УЗ".
Первые рейсы будут курсировать:
- из Ивано-Франковска - с 29 июня, в дальнейшем через день;
- из Краматорска - с 30 июня, в дальнейшем через день.
Расписание поезда:
- отправление из Ивано-Франковска - 21:52, прибытие в Славянск - 18:05 на следующий день, в Краматорск - 18:28;
- отправление из Краматорска - 19:20, из Славянска - 19:40, прибытие в Ивано-Франковск - 16:45 на следующий день.
Поезд будет курсировать через: Львов, Киев, Гребенку, Лубны, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозовую, Близнецы, Барвенково и Славянск. В составе поезда будут плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ.
Отмечается, что по прибытию в Ивано-Франковск пассажиры из Донетчины смогут легко добраться до других городов Прикарпатья — в частности, Калуша и Долины, совершив пересадку на региональный поезд №867 Коломыя — Рава-Русская. Также можно отправиться в Коломыю, воспользовавшись пригородным дизель-поездом №6534 Ивано-Франковск — Коломыя.
Маршрут поезда будет охватывать девять областей Украины, а его протяженность составит 1358 км.
"Это будет один из самых длинных рейсов современной Укрзализныци, который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса", - добавили в "УЗ".
Ожидается, что новый маршрут значительно облегчит дорогу:
- украинским защитникам, направляющимся на ротацию или на отдых;
- внутренне перемещенным украинцам, временно проживающим в других регионах, посещают родственников или посещают домой;
- родным защитников, желающих приехать к ним на Донетчину;
- для оздоровления жителей восточных областей в санаторно-рекреационных зонах Прикарпатья.
Купить билеты на все рейсы можно за 20 суток до даты отправления поезда в мобильном приложении, на официальном сайте "УЗ" и в билетных кассах вокзалов.
Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галичину и Волынь.