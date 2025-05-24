"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Вінниці та Дніпра
У пікові дати червня кількість поїздів із Києва в напрямку Вінниці та Дніпра збільшиться
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.
Додатковий поїзд №267/268 Київ – Вінниця – Київ курсуватиме в обох напрямках 1 та 8 червня наступним розкладом:
- З Києва відправка о 08:33, прибуття до Вінниці об 11:46;
- З Вінниці відправка о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.
Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння.
Додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро курсуватиме з Києва та Дніпра 6, 8 та 13 червня наступним розкладом:
- з Києва відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:32;
- з Дніпра відправлення о 08:23 (6 та 8 червня), о 8:36 (13 червня), прибуття до Києва о 16:17 та 15:31 відповідно.
Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, а також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями.
Квитки вже в продажі в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, що з'єднав Прикарпаття, Галичину та Волинь.
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