Росіяни запустили по Україні 63 БпЛА: скільки збила ППО
У ніч на 12 червня армія РФ атакувала Україну 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.
Нагадаємо, РФ втратила на війні проти України вже понад мільйон військових та чимало техніки.