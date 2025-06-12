Кількість постраждалих через нічну атаку на Харків зросла до 15

фото: Національна поліція

У ніч на 12 червня російські війська здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши ударні безпілотники. Під обстрілами опинилися житлові квартали Шевченківського, Салтівського та Слобідського районів міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 15 мирних жителів, серед яких — четверо дітей віком 2, 12, 16 та 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано, ще чотирьох постраждалих доставлено до медичних закладів.

Унаслідок влучань пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, магазин, навчальні заклади, дитячий садок, а також декілька автомобілів.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та медики, які надають допомогу постраждалим і фіксують наслідки обстрілів.

За фактами чергового воєнного злочину слідчі відкрили кримінальні провадження.

Поліція закликає мешканців дотримуватися сигналів повітряної тривоги та бути обачними.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня російські війська атакували Харків ударними дронами типу "Герань-2". Було відомо, що внаслідок обстрілу постраждали 14 людей.