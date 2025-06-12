Россияне запустили по Украине 63 БпЛА: сколько сбила ПВО
В ночь на 12 июня армия РФ атаковала Украину 63-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 49 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 21 - локационно утраченные/подавленные РЭБ.
Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Донбасса и Одесщина.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
Напомним, РФ потеряла на войне против Украины уже более миллиона военных и немало техники.