Росія вбила двох мирних жителів Донеччини: ще шестеро поранені

фото: Донецька ОВА

Російська армія минулої доби, 11 червня, вбила двох жителів Донецької області, ще шестеро людей зазнали поранень

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни вбили одну людину у Райському і одну – у Торецькому, ще шестеро людей в області за добу дістали поранення.

Як наголосив очільник ОДА, загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3254 загиблих і 7293 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдавали масованих ударів по населених пунктах Херсонщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали 12 осіб, серед яких — одна дитина.