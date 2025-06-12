Росіяни на Херсонщині поранили 12 осіб, серед них – дитина
Протягом минулої доби російські війська завдавали масованих ударів по населених пунктах Херсонщини. Під ворожим вогнем опинилися десятки сіл та міст області, включаючи сам Херсон
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілів поранення отримали 12 осіб, серед яких — одна дитина.
Атаки здійснювалися дронами, артилерією та авіацією. Під прицілом опинилася критична та соціальна інфраструктура.
Пошкоджено щонайменше 4 багатоповерхівки, 18 приватних будинків, стільникову вежу, господарські споруди, газогін та кілька автомобілів.
Постраждала також територія одного з національних парків.
Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.