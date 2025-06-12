Атака на Одещину: ворог знищив склади та сільгосптехніку

фото: ДСНС Одещини

У ніч на 12 червня російські війська атакували південь Одеської області. Під удар потрапили склади з очеретом і обладнанням для його обробки

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Заначається, що вогонь знищив приміщення, два комбайни та вантажний автомобіль.

До гасіння оперативно залучили підрозділи ДСНС спільно з місцевими вогнеборцями — пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня російські війська вкотре атакували Харківщину ударними безпілотниками. Основний удар припав на житлові квартали Харкова: постраждали Салтівський, Слобідський і Шевченківський райони.