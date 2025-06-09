"Мамуля, я приїхав, я вдома": перший дзвінок українського захисника після полону

фото: Facebook/Володимир Зеленський

Омбудсман Дмитро Лубінець поділився зворушливим відео дзвінка українського захисника після повернення з російського полону

Про це передає RegioNews із посиланням на допис омбудсмена.

"Перший дзвінок на рідній землі, сповнений радістю і щастям. Нехай кожна мама дочекається довгоочікуваної звістки. Працюємо заради цього щоденно", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна почала черговий етап повернення своїх громадян з російського полону. Процес обміну стартував сьогодні, 9 червня, і триватиме протягом кількох днів. На першому етапі додому повернулися поранені та важкопоранені, а також військовополонені віком до 25 років.