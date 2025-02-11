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11 лютого 2025, 15:15

Збирала коштів для окупантів у Бахмуті: засудили кримську спортсменку, яка перейшла на бік РФ

11 лютого 2025, 15:15
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Правоохоронці викрили спортсменку з Криму, яка підтримує агресію РФ проти України. Вона приєдналась до російської збірної, а також збирає кошти для окупантів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Визнали винною у пособництві державі-агресору українську спортсменку з Криму. Заочно її засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відомо, що йдеться про колишню українську спортсменку та багаторазову чемпіонку Європи та світу із сумо. Із 2016 року вона почала виступати в складі збірної РФ.

У 2023 році зрадниця заснувала волонтерський рух у Криму. Там вона збирає кошти для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців РФ, які вели бойові дії проти України. Зокрема - в місті Бахмут. Крім того, "волонтерка" поширювала звіти про збори коштів у соцмережах.

"Засуджена неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії РФ у проведенні так званої "сво" та "захисту півострова від ЗСУ"", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше викрили двох зрадників. Відомо, що чоловіки є громадянами України, проте вони перейшли на бік ворога добровільно. Крім того, вони воювали проти українських військових на території Донецької області. Тепер їх оголошено в розшук.

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