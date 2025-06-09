Про це повідомляють синоптики, передає RegioNews.

У службі метеоспостереження повідомляють про мінливу хмарність без опадів. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.

У Дніпрі температура повітря вночі становитиме 17-19 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25-27 градусів тепла. По області вночі температура коливатиметься від 16 до 21 градуса. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів.

Очікувані погодні умови можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Лікарі радять пити більше води та уникати перебування на відкритому сонці в пікові години.

Нагадаємо, що останніми днями температура в регіоні трималася на високому рівні, тому прийдешня прохолода може стати полегшенням для жителів області. Синоптики прогнозують, що така тенденція збережеться упродовж кількох днів.

Раніше синоптики попереджали українців про грози та спеку, які очікувалися 9 червня.