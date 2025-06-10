Бронзовая медаль с Кубка мира: спортсменка из Желтых Вод снова среди призеров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

В начале июня, 7-8 числа, в столице Армении Ереване прошли соревнования Кубка мира по боевому и спортивному самбо. В составе украинской сборной выступила уроженка Желтых Вод София Бординских. Она получила бронзовую награду, еще раз подтвердив свой высокий уровень.

Еще одна спортсменка из Желтых Вод - Евгения Поздняя - завершила турнир на восьмой позиции. Это также важный результат, учитывая жесткую конкуренцию и большое количество участников.

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Стоит добавить, что София Бординских — опытная самбистка, уже имеющая в своем активе титулы чемпионки Европы (2019 год) и чемпионки мира среди кадетов (2021 год). Ее упорство и постоянная работа над собой вновь принесли ей международное признание.

Соревнования в Ереване собрали сильных соперников из разных стран, и каждое выступление украинской сборной еще раз свидетельствует, что у наших спортсменов немало амбиций и готовы бороться за медали.

Ранее сообщалось, что известную украинскую спортсменку номинировали на престижную международную премию.