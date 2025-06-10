Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку в соцмережах відомого блогера.

Такі висновки можна зробити через фото, розміщені на його сторінці в Instagram. На світлинах він позує з дівчиною у літаку, нібито пролітаючи над островом.

Користувачі мережі відразу відреагували на публікацію, розділившись у думках. Одні коментатори дорікають блогеру, зазначаючи:

"Полетів на гаї?", "Куди полетів?", "Заскаміл людей, можна і відпочити".

Інші ж відстоюють його право на відпочинок, додаючи:

"Так а що не так? Полетів відпочивати, до чого весь кіпіш?".

Дехто прямо заявив:

"Будь-хто б з***ав, якби можливість з'явилася".

Нагадаємо, Денис Повєткін раніше привернув до себе увагу завдяки гучному вчинку. У 2023 році він знищив свій автомобіль Porsche Cayenne, скинувши на нього бетонну плиту. Блогер тоді пояснив це бажанням отримати популярність у мережі.

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Варто зазначити, що подібні новини про виїзд відомих людей з України не рідкість. Наприклад, актор Дмитро Ярошенко під час війни також виїхав за кордон. Продюсер Ігор Кондратюк повідомив, що Ярошенко отримав дозвіл від Мінкульту, однак не повернувся через побоювання бути мобілізованим.

Нагадаємо, співак Микита Ломакін показався у формі після тривалого мовчання: "Мене мобілізували досить жорстко".