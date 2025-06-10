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10 червня 2025, 08:36

На Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще 8 – поранені

10 червня 2025, 08:36
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Херсонщина знову опинилася під вогнем російських військ. Минулої доби окупанти здійснювали атаки з повітря, застосовуючи дрони-камікадзе, артилерійські обстріли та авіаудари

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, через чергову російську агресію загинула одна людина, ще вісім — дістали поранення. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Під ворожим терором перебували десятки населених пунктів.

Ворог цілеспрямовано обстрілював критичну та соціальну інфраструктуру, житлові квартали та об'єкти цивільного призначення. Унаслідок атак пошкоджено щонайменше п'ять багатоповерхових і п'ятнадцять приватних будинків.

Також зазнали руйнувань газопроводи та приватні автомобілі.

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 556 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, загинула літня жінка.

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