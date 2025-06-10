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10 июня 2025, 09:54

Ночная атака на Украину: враг применил 322 воздушных целей

10 июня 2025, 09:54
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 10 июня россияне атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг применил 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разного типа, 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито огневыми средствами, 64 - локационно потеряны (без негативных последствий).

Основное направление удара – столица Украины город Киев.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях.

Напомним, за прошедшую неделю, с 1 по 8 июня, Силы обороны Украины уничтожили около 7590 оккупантов, а также 2798 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.

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