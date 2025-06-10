За тиждень ЗСУ ліквідували понад 7,5 тисяч росіян
За минулий тиждень, із 1 по 8 червня, Сили оборони України знищили близько 7 590 окупантів, а також 2 798 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 39 танків;
- 92 бойові броньовані машини;
- 365 артилерійських систем;
- дев'ять РСЗВ;
- 10 установок ППО;
- 900 одиниць автотехніки;
- вісім одиниць спецтехніки;
"За тиждень наші захисники знищили щонайменше 42 ворожих літаки, 1 вертоліт, 47 ворожих ракет та 1285 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 червня Сили оборони України завдали ураження по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. Під удар потрапили два літаки МіГ-31 та Су-30/34.
ЗСУ уразили російські винищувачі на аеродромі "Саваслейка"Всі новини »
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