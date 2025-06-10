За тиждень ЗСУ ліквідували понад 7,5 тисяч росіян

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 1 по 8 червня, Сили оборони України знищили близько 7 590 окупантів, а також 2 798 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

39 танків;

92 бойові броньовані машини;

365 артилерійських систем;

дев'ять РСЗВ;

10 установок ППО;

900 одиниць автотехніки;

вісім одиниць спецтехніки;

"За тиждень наші захисники знищили щонайменше 42 ворожих літаки, 1 вертоліт, 47 ворожих ракет та 1285 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — йдеться в повідомленні.