16:37  09 червня
У центрі Дніпра біля фонтану відпочиває справжній пітон – відео
15:55  09 червня
На Черкащині пенсіонер намагався вбити свого зятя та його сусіда
13:25  09 червня
ЗСУ уразили російські винищувачі на аеродромі "Саваслейка"
UA | RU
UA | RU
09 червня 2025, 15:47

Тільки 1 з 6 успішно складає практичний іспит з першої спроби— у МВС пояснили причини

09 червня 2025, 15:47
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

З початку 2025 року в Україні проведено понад 300 тисяч практичних іспитів для майбутніх водіїв, але лише 17% здали їх з першої спроби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Така статистика викликає занепокоєння щодо якості підготовки та психологічного стану учнів.

В св'язку із сумною статистикою у сервісному центрі підготували гайд як краще підготуватись та успішно здати іспит:

  • Експерти радять не економити на практиці. Водії на "механіці" мають пройти щонайменше 40 годин, а на "автоматі" — 38 годин. Регулярні тренування допомагають краще адаптуватися до доріг і знизити стрес під час іспиту.
  • Важливо не лише пройти навчальні маршрути, а й повторити їх кілька разів, щоб зменшити хвилювання і стати впевненішим. Офіційні маршрути можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС. Корисно попросити інструктора імітувати іспит у реальних умовах.
  • Рекомендують приходити на майданчик раніше, щоб поспостерігати за іншими і налаштуватися психологічно. Також варто вивчити типові помилки і попрацювати над їх уникненням. Не забувайте про важливе — сон, воду і мінімум стресу перед іспитом.

На Черкащині пенсіонер намагався вбити свого зятя та його сусіда

Ретельна підготовка і правильний настрій значно підвищать шанси скласти іспит. Водійське посвідчення цілком реально отримати, якщо серйозно ставитись до навчання.

Раніше ми писали про те, що на Черкащині чоловік побив односельця до смерті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
права водій водійське посвідчення екзамен
На Прикарпатті п'яний водій влетів у відбійник: загинула дитина
09 червня 2025, 13:29
В Україні з'явиться військовий омбудсмен: кого він захищатиме
03 червня 2025, 13:37
На Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки
02 червня 2025, 09:09
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Полон, погрози й шантаж: в Одесі засудили банду, що викрала хлопця заради викупу
09 червня 2025, 16:56
На Дніпропетровщині загинув 58-літній чоловік: його життя обірвала ворожа атака - ОВА
09 червня 2025, 16:52
У центрі Дніпра біля фонтану відпочиває справжній пітон – відео
09 червня 2025, 16:37
Український військовополонений показав шокуючий напис на своєму тілі після обміну
09 червня 2025, 16:20
Ворожа атака на Рівненщину: де зафіксовано найбільше руйнувань
09 червня 2025, 16:18
На Черкащині пенсіонер намагався вбити свого зятя та його сусіда
09 червня 2025, 15:55
На Черкащині чоловік побив односельця до смерті
09 червня 2025, 15:45
Українці повертаються з російського полону: стартував новий етап обміну
09 червня 2025, 15:33
Сімейна сварка у Кривому Розі завершилася смертельною трагедією
09 червня 2025, 15:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »