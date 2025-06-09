Тільки 1 з 6 успішно складає практичний іспит з першої спроби— у МВС пояснили причини
З початку 2025 року в Україні проведено понад 300 тисяч практичних іспитів для майбутніх водіїв, але лише 17% здали їх з першої спроби
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Така статистика викликає занепокоєння щодо якості підготовки та психологічного стану учнів.
В св'язку із сумною статистикою у сервісному центрі підготували гайд як краще підготуватись та успішно здати іспит:
- Експерти радять не економити на практиці. Водії на "механіці" мають пройти щонайменше 40 годин, а на "автоматі" — 38 годин. Регулярні тренування допомагають краще адаптуватися до доріг і знизити стрес під час іспиту.
- Важливо не лише пройти навчальні маршрути, а й повторити їх кілька разів, щоб зменшити хвилювання і стати впевненішим. Офіційні маршрути можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС. Корисно попросити інструктора імітувати іспит у реальних умовах.
- Рекомендують приходити на майданчик раніше, щоб поспостерігати за іншими і налаштуватися психологічно. Також варто вивчити типові помилки і попрацювати над їх уникненням. Не забувайте про важливе — сон, воду і мінімум стресу перед іспитом.
На Черкащині пенсіонер намагався вбити свого зятя та його сусіда
Ретельна підготовка і правильний настрій значно підвищать шанси скласти іспит. Водійське посвідчення цілком реально отримати, якщо серйозно ставитись до навчання.
Раніше ми писали про те, що на Черкащині чоловік побив односельця до смерті.
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