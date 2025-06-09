13:25  09 июня
ВСУ поразили российские истребители на аэродроме "Саваслейка"
12:26  09 июня
На Львовщине сын тяжело ранил 72-летнюю мать ножом: женщина в больнице
10:51  09 июня
На Полтавщине пьяный мужчина с электропилой устроил погром в магазине
UA | RU
UA | RU
09 июня 2025, 15:47

Только 1 из 6 успешно сдает практический экзамен с первой попытки — в МВД объяснили причины

09 июня 2025, 15:47
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

С начала 2025 года в Украине проведено более 300 тысяч практических экзаменов для будущих водителей, но только 17% сдали их с первой попытки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Такая статистика вызывает обеспокоенность качеством подготовки и психологического состояния учащихся.

В связи с печальной статистикой в сервисном центре подготовили гайд как лучше подготовиться и успешно сдать экзамен:

  • Эксперты советуют не экономить на практике. Водители на "механике" должны пройти не менее 40 часов, а на "автомате" - 38 часов. Регулярные тренировки помогают лучше адаптироваться к дорогам и снизить стресс во время экзамена.
  • Важно не только пройти обучающие маршруты, но и повторить их несколько раз, чтобы уменьшить волнение и стать увереннее. Официальные маршруты можно найти на сайте Главного сервисного центра МВД. Полезно попросить инструктора имитировать экзамен в реальных условиях.
  • Рекомендуют приходить на площадку раньше, чтобы понаблюдать за другими и настроиться психологически. Также следует изучить типичные ошибки и поработать над их избеганием. Не забывайте о важном – сон, воду и минимум стресса перед экзаменом.

В Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа

Тщательная подготовка и правильное настроение значительно повысят шансы сдать экзамен. Водительское удостоверение вполне реально получить, если серьезно относиться к обучению.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской области мужчина избил односельчанина до смерти.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
права водитель водительское удостоверение экзамен
На Прикарпатье пьяный водитель влетел в отбойник: погиб ребенок
09 июня 2025, 13:29
В Украине появится военный омбудсмен: кого он будет защищать
03 июня 2025, 13:37
На Львовщине патрульные остановили пьяного водителя маршрутки
02 июня 2025, 09:09
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Плен, угрозы и шантаж: в Одессе осудили банду, похитившую парня ради выкупа
09 июня 2025, 16:56
В Днепропетровской области погиб 58-летний мужчина: его жизнь оборвала вражеская атака - ОВА
09 июня 2025, 16:52
В центре Днепра у фонтана отдыхает настоящий питон – видео
09 июня 2025, 16:37
Украинский военнопленный показал шокирующую надпись на своем теле после обмена
09 июня 2025, 16:20
Вражеская атака на Ровенщину: где зафиксировано больше всего разрушений
09 июня 2025, 16:18
В Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа
09 июня 2025, 15:55
В Черкасской области мужчина избил односельчанина до смерти
09 июня 2025, 15:45
Украинцы возвращаются из российского плена: стартовал новый этап обмена
09 июня 2025, 15:33
Семейная ссора в Кривом Роге завершилась смертельной трагедией
09 июня 2025, 15:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »