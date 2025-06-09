С начала 2025 года в Украине проведено более 300 тысяч практических экзаменов для будущих водителей, но только 17% сдали их с первой попытки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Такая статистика вызывает обеспокоенность качеством подготовки и психологического состояния учащихся.

В связи с печальной статистикой в сервисном центре подготовили гайд как лучше подготовиться и успешно сдать экзамен:

Эксперты советуют не экономить на практике. Водители на "механике" должны пройти не менее 40 часов, а на "автомате" - 38 часов. Регулярные тренировки помогают лучше адаптироваться к дорогам и снизить стресс во время экзамена.

Важно не только пройти обучающие маршруты, но и повторить их несколько раз, чтобы уменьшить волнение и стать увереннее. Официальные маршруты можно найти на сайте Главного сервисного центра МВД. Полезно попросить инструктора имитировать экзамен в реальных условиях.

Рекомендуют приходить на площадку раньше, чтобы понаблюдать за другими и настроиться психологически. Также следует изучить типичные ошибки и поработать над их избеганием. Не забывайте о важном – сон, воду и минимум стресса перед экзаменом.

В Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа

Тщательная подготовка и правильное настроение значительно повысят шансы сдать экзамен. Водительское удостоверение вполне реально получить, если серьезно относиться к обучению.

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