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09 червня 2025, 15:45

На Черкащині чоловік побив односельця до смерті

09 червня 2025, 15:45
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Ілюстративне фото
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На Черкащині винесли вирок чоловіку, який жорстоко побив свого односельця. Потерпілий згодом помер у лікарні

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Жителя Черкащини визнали винним в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Його приговорили до 9 років позбавлення волі.

Як з'ясували правоохоронці, 10 лютого цього року обвинувачений прийшов до свого односельчанина. Згодом між ними сталась сварка, і він завдав потерпілому тілесні ушкодження, від яких потім той помер в лікарні.

Нагадаємо, раніше в Києві 23-річний хлопець до смерті побив батька. Відомо, що це сталось під час сварки. Як з'ясувала поліція, у 50-річного потерпілого часто були конфлікти з чином, зокрема, через зловживання батьком алкоголю.

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