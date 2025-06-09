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09 червня 2025, 15:55

На Черкащині пенсіонер намагався вбити свого зятя та його сусіда

09 червня 2025, 15:55
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Ілюстративне фото
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На Черкащині пенсіонер отримав підозру за замах на вбивство. Сам інцидент стався, коли зловмисник був в гостях у своєї доньки

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Черкащині оголосили про підозру 64-річному чоловіку за фактом незакінченого замаху на умисне вбивство двох осіб. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

За даними слідства, на початку червня 2025 року він у п'яному стані у квартирі своєї доньки почав сваритися зі своїм 42-річним зятем та його 46-річним сусідом. Згодом пенсіонер завдав чоловікам ножем тяжкі тілесні ушкодження.

Потерпілих госпіталізували. Зловмисника затримали й помістили під варту без визначення розміру застави.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловік погрожував колишній дружині гранатою. Це сталось під час сварки у квартирі, де вони жили разом після розлучення. Чоловік завдав жінці тілесні ушкодження та погрожував підірвати гранату.

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