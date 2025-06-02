На Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки
Днями на трасі Київ–Чоп патрульні зупинили водія маршрутного автобуса без пасажирів. Під час спілкування з 55-річним керманичем правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Драгер підтвердив підозри: пристрій показав вражаючий результат — 2,97 проміле.
На водія склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.
Також йому винесли постанову за порушення правил дорожнього руху.
На щастя, у салоні автобуса на момент зупинки не було пасажирів.
Нагадаємо, у Хмельницькій області слідчі повідомили про підозру 28-річному водієві, який у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть людину та втік із місця події.
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