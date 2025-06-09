На Прикарпатті п'яний водій влетів у відбійник: загинула дитина

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У селі Ямниця, що на Івано-Франківщині, сталася смертельна ДТП. Нетверезий водій не впорався з керуванням та врізався у відбійник

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 8 червня.

За даними правоохоронців, за кермом автомобіля Opel Vectra перебував 36-річний житель Ямницької громади. Попередньо встановлено, що він не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, втратив контроль над автомобілем і допустив зіткнення з відбійником.

На місці аварії загинула пасажирка – 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей – 2012 та 2015 років народження – та 40-річний пасажир отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.

Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – прилад показав 2,08 проміле. Його затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Вінниччині у ДТП загинув 18-річний хлопець.