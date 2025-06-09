На Полтавщині уламки ворожого безпілотника пошкодили ЛЕП
Сьогодні вночі, 9 червня, у Миргородському районі уламки збитого російського безпілотника пошкодили лінію електропередач
Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
"Енергетики оперативно відновили електропостачання завдяки резервній лінії. Подальші ремонтні роботи заплановані протягом дня", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 9 червня російські війська завдали потужного удару по Рівненщині. Поранення дістала одна людина.
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