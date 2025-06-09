На Черкащині зенітники знищили понад 30 російських дронів

фото: Ігор Табурець

У ніч на 9 червня російська армія масовано атакувала Черкаську область ударними безпілотниками. У регіоні успішно працювали сили ППО

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

На щастя, минулося без постраждалих.

"У межах нашої території знешкоджено 33 російські БпЛА. Травмованих немає. Однак маємо чимало шкоди від уламків", – повідомив Ігор Табурець.

За оперативними даними, у Черкаському районі пошкоджені чотири будинки, господарська споруда та понівечений автомобіль.Через атаку сталося займання лісу на площі 2 га. Пожежу загасили.

У Золотоніському районі пошкоджені чотири будинки, господарські споруди, гараж та їдальня на території приватного підприємства.

Наразі триває обстеження території.