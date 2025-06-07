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07 червня 2025, 11:28

Повітряні Сили України знищили російський винищувач Су-35

07 червня 2025, 11:28
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Повітряні Сили Збройних Сил України успішно знищили чергову ціль противника — Су-35

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! Разом до перемоги!”, – йдеться у повідомленні.

Су-35 — сучасний багатоцільовий винищувач Росії, який активно застосовується у війні проти України. Його втрата є ще одним суттєвим ударом по авіаційному потенціалу окупантів.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн.

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