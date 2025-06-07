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07 июня 2025, 11:28

Воздушные Силы Украины уничтожили российский истребитель Су-35

07 июня 2025, 11:28
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно уничтожили очередную цель противника – Су-35

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35! Итого к победе!", – говорится в сообщении.

Су-35 — современный многоцелевой истребитель России, активно применяемый в войне против Украины. Его потеря является еще одним существенным ударом по авиационному потенциалу окупантов.

Напомним, недавно Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн.

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