Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн
Днями на одному з активних напрямків фронту розвідники бригади "Чорний ліс" виявили та скоригували вогонь по ворожій станції новітнього зенітного ракетного комплексу ППО "Бук-М3
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
"Ціль знищено!", ― йдеться у повідомленні.
Як відомо, "Бук-М3" ― це один із ключових засобів протиповітряної оборони ворога. Вартість ураженої установки ППО сягає близько 45 млн доларів.
Нагадаємо, раніше на одному із ключових напрямків фронту бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та знищили російський ЗРК "Бук-М1".
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