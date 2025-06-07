Атака РФ: ППО знищила більшість із випущених дронів та ракет
У ніч на 7 червня армія РФ атакувала Україну 215-ма засобами повітряного нападу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що Росія запустила 206 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. А також:
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69
- 1 крилату ракету Іскандер-К.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:
- 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,
- 80 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 6 керованих ракет Х-59/69;
- 1 крилату ракету Іскандер-К.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн.
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